Ausgerollert: „Emmy“ zieht sich aus Augsburg zurück

Der Moped-Verleiher „Emmy“ hat sich nach einem knappen halben Jahr aus Augsburg zurückgezogen. Das Unternehmen bestätigte auf Nachfrage, dass man in Augsburg kein Angebot mehr aufrechterhalte. Emmy war im April mit rund 100 Fahrzeugen nach Augsburg gekommen. Die elektrischen Motorroller konnten stationsunabhängig am Straßenrand ausgeliehen und abgestellt werden. Anders als bei den E-Scootern, die auf Gehsteigen abgestellt werden können (in der Innenstadt gibt es ein besonderes Konzept mit ausgewiesenen Stellplätzen), war ein Führerschein Pflicht. Zu den Gründen für den Rückzug äußerte sich „Emmy“ nicht, gegenüber dem städtischen Tiefbauamt begründete das Unternehmen seinen Weggang aber mit zu geringen Ausleihzahlen. (skro)

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis