Ab dem Wochenende gilt das Abstellkonzept für E-Scooter in der Innenstadt

Auch wenn das Gehwegparken für E-Scooter bisher noch möglich war, steuerten viele Nutzer in Augsburg schon die festen Abstellplätze an. Nun gilt das neue Konzept.

Stadt und E-Scooter-Betreiber werden das Abstellkonzept mit ausgewiesenen Parkplätzen für die Leihroller in der Augsburger Innenstadt im Lauf des Wochenendes "scharfstellen". Die 29 Abstellflächen, die jeweils mehrere Scooter fassen, wurden bereits vor einigen Wochen von der Stadt markiert und beschildert. Bis Montag wollen die Scooter-Verleihfirmen ihre Apps so angepassen, dass die Roller im Innenstadtbereich nur noch auf den ausgewiesenen Stellflächen abgestellt werden können. Außerhalb der Flächen sollen sich Nutzer dann nicht abmelden können, sodass die Verleihuhr weiterläuft.

E-Scooter-Parkplätze in Augsburg: "Beobachten, wie sich das System in der Praxis bewährt"

Seit einigen Wochen stellten Nutzer die Roller schon vermehrt auf den ausgewiesenen Stellplätzen ab. Auch die Verleihfirmen nutzen bei der nächtlichen Neusortierung der Fahrzeuge schon die Plätze. Technisch möglich war bis zuletzt aber auch noch das Abstellen auf dem Gehweg. Insofern laufe die Bewertung des Konzepts erst ab dem kommenden Wochenende, so die Stadt. "Wir werden genau beobachten, wie sich das System in der Praxis bewährt. Soweit notwendig oder sinnvoll, kann es an der einen oder anderen Stelle auch zu Nachbesserungen kommen", sagt Baureferent Steffen Kercher. Ein Thema wird etwa sein, wie passgenau die Satellitenortung der Scooter die Stellflächen identifiziert. Kercher, der seit Anfang Mai im Amt ist, begrüßte die Regelung, auf die jahrelang hingearbeitet wurde. "Mit den neuen Regeln soll verhindert werden, dass E-Scooter wild geparkt werden und Fußgängerinnen und Fußgänger und vor allem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen behindern."

Für die 29 Abstellflächen in der Innenstadt fielen 23 Auto-Stellplätze weg. Sie sind Bestandteil des Kontingents von insgesamt 550 Stellplätzen, die gemäß dem Vertrag mit dem Fahrrad-Bürgerbegehren bis 2026 gestrichen werden. Die Roller-Abstellplätze werden in den Apps der Betreiber angezeigt. Sie befinden sich im Abstand von mehreren hundert Metern in der gesamten Innenstadt. Am Oberen Graben und in der Jakoberstraße müssen die Plätze erst noch eingerichtet werden, nachdem dort Bauarbeiten laufen beziehungsweise absehbar sind. Außerhalb des erweiterten Innenstadtbereichs können die Roller weiter auf dem Gehweg stehen.

Einsatz auch an Mobilitätsstationen in Augsburg geplant

Stadt und Verleihfirmen hatten sich auf das neue Vorgehen geeinigt, nachdem quer abgestellte Roller auf Gehwegen immer wieder zum Verkehrshindernis für Fußgänger wurden. Geht es nach der Stadt, sollen die Roller im ganzen Stadtgebiet künftig auch verstärkt an den geplanten Mobilitätsstationen aufgestellt werden. Dabei handelt es sich um Knotenpunkte von öffentlichem Nahverkehr und bestehenden Sharing-Angeboten für Autos und Fahrräder, an denen künftig auch E-Roller zu finden sein sollen.