Ausschuss vertagt Entscheidung zu Süchtigentreff in St. Johannes

Der Allgemeine Ausschuss des Stadtrats hat am Mittwochnachmittag eine Entscheidung zum Süchtigentreff in Oberhausen vertagt. Nach Wunsch von Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sollte in der Vorberatung dort ursprünglich grünes Licht gegeben werden, den Standort St. Johannes weiterzuverfolgen und dies dem Stadtrat Ende Juli so auch zur endgültigen Beschlussfassung vorzulegen. Grundlage dessen war eine Überprüfung der Stadt von 18 verschiedenen Objekten im Stadtgebiet gewesen.

Pläne der Stadt Augsburg: Süchtigentreff soll in St. Johannes unterkommen

In der Sitzung am Mittwoch meldete die SPD-Fraktion nun weiteren Beratungsbedarf an. Beinahe täglich kämen neue Argumente zu möglichen Standorten in die Diskussion, sagte Stadtrat Frederik Hintermayr. Bei einem solch sensiblen Thema halte man es für notwendig, „noch mal eine Runde zu drehen“. Die meisten Vertreter anderer Fraktionen sahen dies anders, allerdings gab es letztlich Zustimmung dafür, den Beschluss zu vertagen. Ungeachtet dessen bestand Einigkeit, dass die Entscheidung zu St. Johannes Ende Juli im Stadtrat fallen soll. Auch Gesundheits- und Sozialausschuss behandeln das Thema noch. (kmax)