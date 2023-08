Augsburg

06:00 Uhr

Ausverkaufte Konzerte und offene Fragen: Ein Festivalsommer mit Höhen und Tiefen

Sommer am Kiez bedeutet nicht nur Rock und Punk: Im Juni veranstalteten sie ein "Reggae am Kiez", bei dem unter anderem Gentleman auftrat.

Plus Gefühlt findet in Augsburg so viel statt wie selten, doch das schafft auch Probleme. Zur Sommerhalbzeit stellen sich Fragen – etwa die, wie sich das Gaswerk entwickelt.

Von Miriam Zissler

Der Sommer feiert sein Comeback – das freut die Besucher von Konzerten wie der Spider Murphy Gang, Cro oder Wanda, die in den kommenden Tagen in Augsburg anstehen. Andererseits sind bereits viele Open-Air-Veranstaltungen gelaufen – mit Konsequenzen für die Verantwortlichen. Während Stefan Bob Meitinger schon mit einer Neuauflage seines Festivals Sommer am Kiez im kommenden Jahr plant, stellen sich für Christoph Elwert (Kunstwerk Open-Air) nach Abschluss seiner Veranstaltungsreihe Fragen. Wie sich das Oberhauser Gaswerkareal entwickeln wird, ist eine – und sie ist für beide Organisatoren wichtig. Denn bisher bleibe das Gelände hinter seinen Potenzialen zurück.

Bob Meitinger ist zufrieden: "Für uns lief es gut. Wir haben 15.000 Tickets verkauft." Sommer am Kiez fand vom 16. bis 18. Juni auf dem Gaswerkareal und vom 23. Juni bis 29. Juli auf dem Helmut-Haller-Platz statt. Der Verlauf war so positiv, dass bereits am letzten Tag klar war, dass es auch im kommenden Jahr wieder stattfinden wird – auch wenn Meitinger seinen Mitarbeitern viel zugemutet hat. "Innerhalb von zwei Wochen haben sie drei Festivals auf- und zwei abgebaut, weil wir beim Festival H46 bei Dasing mitgeholfen haben." Ob es im kommenden Jahr wieder Konzerte am Oberhauser Gaskessel gibt, hänge davon ab, welche bekannten Bands und Musiker verpflichtet werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

