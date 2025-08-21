Bahn sperrt Parkplatz vor dem Augsburger Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn trifft Vorbereitungen für die anstehende Bahnsteig-Sanierung am Augsburger Hauptbahnhof: Seit Anfang der Woche ist der Parkplatz vor dem Hauptbahnhof gesperrt. Autofahrer müssen - wie schon zu Zeiten der Tunnelbaustelle, als dort in den vergangenen Jahren Baucontainer standen - in umliegende Parkhäuser ausweichen. Auf der Parkplatzfläche werden demnächst Container aufgestellt, die als Ersatzquartier für die Bahnhofsmission und die Fundstelle dienen sollen. Hintergrund ist die anstehende Sanierung des Bahnsteigs am Gleis 1, der als erster Bahnsteig ein neues Dach bekommt.

