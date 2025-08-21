Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Bahn sperrt Parkplatz vor dem Augsburger Hauptbahnhof

Augsburg

Bahn sperrt Parkplatz vor dem Augsburger Hauptbahnhof

Auf dem Bahnhofsvorplatz wird ein Containerdorf durch das nächste ersetzt. Die DB bereitet die Sanierung der Bahnsteige vor.
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Der Vorplatz des Hauptbahnhofs ist seit einigen Tagen gesperrt und nicht mehr als Parkplatz nutzbar. Dort wird ein Containerdorf entstehen.
    Der Vorplatz des Hauptbahnhofs ist seit einigen Tagen gesperrt und nicht mehr als Parkplatz nutzbar. Dort wird ein Containerdorf entstehen. Foto: Stefan Krog

    Die Deutsche Bahn trifft Vorbereitungen für die anstehende Bahnsteig-Sanierung am Augsburger Hauptbahnhof: Seit Anfang der Woche ist der Parkplatz vor dem Hauptbahnhof gesperrt. Autofahrer müssen - wie schon zu Zeiten der Tunnelbaustelle, als dort in den vergangenen Jahren Baucontainer standen - in umliegende Parkhäuser ausweichen. Auf der Parkplatzfläche werden demnächst Container aufgestellt, die als Ersatzquartier für die Bahnhofsmission und die Fundstelle dienen sollen. Hintergrund ist die anstehende Sanierung des Bahnsteigs am Gleis 1, der als erster Bahnsteig ein neues Dach bekommt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden