Bahnhofstunnel, Theater, Schulen: Mit zweierlei Maß gemessen

Der Unterschied hätte nicht größer sein können: Als im Stadtrat am Donnerstag die neuerliche Verzögerung beim Bahnhofstunnel bekannt gegeben wurde, herrschte im Gremium nahezu einvernehmliches Kopfnicken. Auch aus der Rathaus-Opposition gab es ausdrücklichen Dank an Stadtwerkechef Rainer Nauerz, weil man nun den Eindruck habe, das Bahnhofstunnelprojekt laufe wieder auf dem richtigen Gleis. Beim Thema Staatstheater in der Sitzung vor der Sommerpause (Verteuerung) und danach (Architektenkündigung) flogen hingegen die Fetzen – von Überforderung, Intransparenz und einem geforderten Baustopp war da seitens der Opposition die Rede.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstunnel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theatersanierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis