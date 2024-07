Kostenexplosion bei der Theatersanierung in Augsburg

Die Sanierung des Staatstheaters wird nach derzeitigen Berechnungen 416,7 Millionen Euro kosten und damit den zuletzt genannten Kostenrahmen - maximal 340 Millionen Euro - bei Weitem sprengen. Finanzierbar ist das nur über eine Erhöhung der Kredite. Diese Zahlen gehen aus einem Bericht hervor, der den Stadträten kommende Woche präsentiert werden soll und der unserer Redaktion vorliegt. Für Einsparungen im Bau sieht die Stadt offenbar keine Möglichkeiten.

Das Baureferat begründet in dem Papier die jetzt bekannt gewordene erneute Kostenexplosion mit gestiegenen Baupreisen. Die Teuerungsraten auf dem Bau lagen laut Statistischem Bundesamt zwischen 2021 und 2023 infolge der Nachwirkungen von Corona und des Kriegs in der Ukraine in Spitzenquartalen zwischen 12 und 19 Prozent. Das, so die Stadt, schlage beim Theater, bei der Sanierung von FOS/BOS/RWS und dem Neubau der Johann-Strauß-Schule in Haunstetten zu Buche. In der Summe belaufen sich die Mehrkosten auf über 110 Millionen Euro, wovon das Theater mit 76,7 Millionen Euro den Löwenanteil ausmacht.

Icon Galerie 19 Bilder Das Staatstheater ist aktuell eine Großbaustelle. Für rund 340 Millionen Euro wird das Gebäude saniert und teils neu gebaut. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Betroffen, so die Stadt, seien von der Preisexplosion am Bau im Grunde alle städtischen Projekte, bei diesen drei Bauten mache sich die relativ lange Bauzeit in Kombination mit dem Zeitpunkt der aktuellsten Kostenkalkulation aber besonders bemerkbar. Die Berechnungen seien alle in den Jahren 2021/22 gemacht worden, als die Krise zwar schon heranrollte, aber in ihrem Ausmaß noch nicht voll vorhersehbar war, so die Stadt.

Vor zwei Jahren galten die 340 Millionen fürs Theater als Maximum

Interessant ist in diesem Zusammenhang aber durchaus, dass die Stadt vor fast genau zwei Jahren, als die Preissteigerung am steilsten verlief, im Stadtrat eine aktualisierte Prognose zu den Kosten der Theatersanierung vorlegte. Diese führte zu eben jenen maximal 340 Millionen Euro, die jetzt deutlich überschritten werden. Den 340 Millionen Euro lag eine prognostizierte Baupreissteigerung von fünf Prozent zugrunde - die Verwaltung erklärte damals zwar, dass die Baupreissteigerung theoretisch höher ausfallen könnte, stellte dies aber nicht als das wahrscheinlichste Szenario dar. Inzwischen ist klar, dass es anders gekommen ist.

Die Stadt führt zur Erklärung für die damalige Berechnung an, dass die Baupreissteigerungen erst mit Nachlauf von einem oder zwei Quartalen im Nachhinein klar bezifferbar seien und Prognosen in diesem Bereich nur schwierig möglich seien. Bei den Vergaben ab Mitte 2022 seien die Kosten dann in einem bisher nicht bekannten Maß davongelaufen.

Sanierung des Theaters in Augsburg läuft seit 2019

Die Theatersanierung läuft seit 2019. Im Großen Haus wurden die Fundamente verstärkt, ein Teil der Rohbauarbeiten ist abgeschlossen, der Bühnenturm bekam ein neues Stahltragwerk. Die Rohbauarbeiten sollen 2026 abgeschlossen sein, danach beginnt der Innenausbau. Für den Bauabschnitt II (Erweiterungsneubau und zweite Spielstätte zur Volkhartstraße) sollen die Hauptarbeiten bald beginnen.

Pläne zur Theatersanierung in Augsburg wurden in der Vergangenheit geändert

Eine Änderung der Pläne, um Kosten zu sparen, hatte es bereits 2020 gegeben, weil diverse Komplikationen aufgetreten waren. Erneute Änderungen, etwa eine zeitliche Hinauszögerung der zweiten Spielstätte, scheint die Stadt nicht für sinnvoll zu erachten. Man wolle "ohne Unterbrechung" weiterbauen, heißt es in dem Papier. Verzögerungen durch Umplanungen, darauf hatte die Stadt in der Vergangenheit hingewiesen, machten ein Projekt in Zeiten hoher Baupreissteigerungen unterm Strich teurer. Beim Kleinen Haus geht die Stadt wohl davon aus, dass wegen der dann fälligen Umplanungen am Ende kein großer Einsparbetrag herauskommen würde.

Neue Kredite nötig

Unterm Strich geht die Stadt davon aus, für die Mehrkosten 25 Millionen Euro an Kredit aufnehmen zu müssen. Der Rest des Eigenanteils wird aus städtischen Rücklagen bezahlt. Zudem beteiligt sich der Freistaat effektiv zu etwa 50 Prozent an den Kosten - allerdings müsste er auch die Preissteigerung mittragen, was er in der Vergangenheit getan hatte und was sich die Stadt nun noch einmal bestätigen lassen möchte. Für den zweiten Bauabschnitt muss das Baureferat aber noch einen Förderantrag einreichen.

Auch Zeitplan für Wiedereröffnung des Theaters verschiebt sich

Die Stadt geht - auch das ist inzwischen neu - davon aus, später mit dem Bau fertig zu werden. Das hatte sich in der Vergangenheit schon angedeutet, inzwischen ist klar, dass das Große Haus 2029 ans Theater übergeben wird, der Bauteil II 2030. Das ist ein Jahr später als es zuletzt der Stand war. Offenbar möchte man sich so nochmal gewisse Reserven schaffen. Bis tatsächlich der Spielbetrieb aufgenommen wird, wird weitere Zeit vergehen, weil das Theater erst die Inneneinrichtung und Technik justieren und in Betrieb nehmen muss.

Auch die Schulen in Augsburg werden teurer

Bei den beiden Schulbauprojekten fallen die Steigerungsbeträge angesichts des geringeren Gesamtvolumens geringer aus, prozentual bewegen sie sich aber auf ähnlichem Niveau wie das Theater. Fürs Schulzentrum am Alten Postweg geht die Stadt von Zusatzkosten von 31 Millionen aus, was die Gesamtkosten auf 136 Millionen Euro ansteigen lässt. Bei der Johann-Strauß-Schule läuft es auf vier Millionen Euro hinaus (gesamt 59,1 Millionen Euro). Bei der Stadt, so ist zu vernehmen, gibt es Überlegungen, größere Reserven als bisher als Sicherheitspuffer bei neuen Projekten einzuplanen. Dies gilt speziell für länger laufende Maßnahmen. Inzwischen sind die Baupreissteigerungen wieder bei etwa vier Prozent angelangt, was im städtischen Prognose-Korridor liegt. Die Preissprünge der vergangenen Jahre sind dadurch aber nicht mehr rückgängig zu machen.

Bei der Beschlussfassung 2016 war die Stadt noch von 186 Millionen Euro Baukosten fürs Theater ausgegangen, damals allerdings noch ohne jede Baupreissteigerung. 2020 folgte dann eine Anhebung auf einen Kostenkorridor zwischen 283 und 321 Millionen Euro, der erstmals auch Baupreissteigerungen und die wegen Komplikationen nötig gewordenen Umplanungen (Brandschutz, Grundwasserstand) berücksichtigte. Vor zwei Jahren erfolgte dann die Korrektur auf maximal 340 Millionen Euro, nachdem es Verzögerungen wegen eines Fachplanungsbüros gegeben hatte.