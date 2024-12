Bald wird der Augsburger Synagoge die „Krone“ aufgesetzt

Wer an der Augsburger Synagoge vorbeigeht, sieht von dem Bauwerk wenig. Gerüste und Planen verhindern die Sicht auf das Gebäude, das seit 2022 generalsaniert wird. 2023 bemerkte Architekt Martin Spaenle, dass mit den Arbeiten keine „Sekunde zu früh“ begonnen wurde. Das Westfenster hatte enorme Schäden, weil mit der Zeit Wasser in den Baustoff gedrungen war. Die überfällige Sanierung schreitet voran. Die ersten Gerüste werden wieder abgebaut, bald wird der Kuppel eine „Krone“ aufgesetzt, ein weiteres Gebäude kann bald in Betrieb genommen werden.

