Bauern protestieren mit viel Lärm in Augsburgs Innenstadt

Am Freitagvormittag kommt es in Augsburg zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist vor allem der Nahverkehr. Der Protest richtet sich gegen die Bundesregierung.

Am Freitagvormittag kommt es in der Augsburger Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Betroffen ist vor allem der Nahverkehr. Grund ist eine Demonstation von Bauern. Die Landwirte sind mit ihren großen Traktoren nach Augsburg gekommen. Es wird während der Demonstration laut gehupt.

Die Demonstration der Bauern führt durch die Innenstadt von Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Der Protest der Bauern richtet sich die Bundesregierung. Die Ampel plant, bei den von ihr gesehenen Einsparungen auch die Landwirtschaft nicht außen vor zu lassen. Der Bauernverband will sich dies nicht bieten lassen. Er ruft zu Protestaktionen auf. Auch in Augsburg ist die Wut der Landwirte zu vernehmen. An den Kennzeichen der Traktoren ist abzulesen, dass die Mehrzahl der rund 25 Teilnehmer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kommt.

Ziel der Protestaktion der Bauern in Augsburg sind Parteibüros

Die Polizei begleitet die Protestaktion. Nach Angaben der Polizei sind die Büros der Parteien das Ziel der Bauern. Gegen 9.30 Uhr hat sich der Demonstrationszug in Bewegung gesetzt. Wegen der Größe der Fahrzeuge ist der Zug einige hundert Meter lang. Bis mittags dürfte es zu Behinderungen kommen.

Lesen Sie dazu auch