Baustelle an der Holzbachbrücke: Ab Freitag wird es eng

Autofahrer aus dem Westen, die auf der Bgm.-Ackermann-Straße in die Stadt Augsburg fahren, erwarten Einschränkungen. Die Baustelle soll bis zum Jahresende dauern.

Die seit eineinhalb Jahren dauernde Erneuerung der Holzbachbrücke am östlichen Ende der Bgm.-Ackermann-Straße geht in eine neue Phase: Zwischen Freitagmorgen, 9 Uhr, bis in die Nacht auf Montag wird pro Fahrtrichtung jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Während des Wochenendes wird ein Weiterfahren in die Rosenaustraße von Westen kommend nicht möglich sein. Der Verkehr läuft dann über die Holzbachstraße. Ab Montag gibt es wieder zwei Spuren je Richtung. Dann wird auch das Abbiegen aus der nördlichen Holzbachstraße wieder möglich sein.

Baustelle bis Jahresende: Augsburger Holzbachbrücke wird erneuert

Laut Stadt sollen die Bauarbeiten insgesamt bis zum Ende des Jahres fertig sein. Die Brücke wird seit März 2021 erneuert. Streusalz und die hohe Verkehrsbelastung – täglich fahren dort um die 40.000 Fahrzeuge – hatten dem 1959 errichteten Bauwerk stark zugesetzt. Bis vor etwa vier Wochen liefen die Arbeiten ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell sind einige Abbiegemöglichkeiten eingeschränkt, weil die Bauarbeiter Platz brauchen.

Die neue Brücke wird vier Meter breiter sein als bisher. Das Bauwerk ist bereits dafür ausgelegt, die geplante Straßenbahnlinie 5 über den Holzbach zu tragen. Die zusätzliche Breite wird den Geh- und Radwegen zugutekommen. Im Endzustand erhält die neue Holzbachbrücke auf beiden Seiten getrennte Geh- und Radwege mit einer Breite von je fünf Metern. Für die Autos sind je Richtung drei Fahrspuren geplant. (skro)