In der Augsburger Innenstadt ballen sich die Baustellen

Die Gleiserneuerung am Moritzplatz hat begonnen. Der Stillstand bei der Straßenbahn wird für weitere Maßnahmen genutzt. Diese Baustellen sind in Augsburg geplant.

Seit dem vergangenen Wochenende haben in Augsburg gleichzeitig mit dem Beginn der Sommerferien mehrere Baustellen begonnen. Besonders in der Innenstadt ballt es sich, weil im "Windschatten" der Baustelle am Moritzplatz mit der Unterbrechung der Linie 1 nach Lechhausen weitere Arbeiten angegangen werden. In der zweiten Ferienhälfte kommt es dann auch in den Stadtteilen dicker. Hier ein Überblick darüber, was gemacht wird und welche Umleitungen auf Autofahrer und Autofahrerinnen zukommen.

Diese Baustellen sorgen in Augsburg im August 2022 für Behinderungen