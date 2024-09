Behinderten-Witze mit Luke Mockridge: Spectrum streicht Auftritt von Podcaster Nizar

Zum ersten Mal seit über 30 Jahren hat der Augsburger Spectrum-Club nach eigenen Angaben einen geplanten Auftritt abgesagt. Künstler Nizar sollte die Bühne dort im Februar 2025 betreten, organisiert hatte dies ein Fremdveranstalter. Nun, so das Management des Spectrum-Clubs, sehe man sich gezwungen, den Auftritt von Nizar „nicht zuzulassen“.

Management des Spectrum-Clubs sagt Auftritt von Podcaster Nizar ab

Hintergrund dieses Schritts ist offenbar ein Podcast-Auftritt, der zuletzt hohe Wellen geschlagen hatte. Nizar ist Gastgeber des Podcasts „Die Deutschen“, zu dem vor Kurzem auch Luke Mockridge eingeladen worden war. Der Comedian äußerte sich darin unter anderem despektierlich über Menschen mit Behinderung. Auch Nizar beteiligte sich daran. „Dieser Künstler ist wegen seines grenzwertigen Humors in der Vergangenheit schon öfter aufgefallen, jedoch nie strafrechtlich für diesen belangt worden“, heißt es in der aktuellen Mitteilung des Spectrum-Clubs. Als Management, das für Demokratie, Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit einstehe, sehe man nun aber keine Alternative zur Absage – „aufgrund der Vorfälle um die Aussagen von Luke Mockridge betreffend behinderten Sportlern, welche eine geschmackliche und humoristische Untergrenze weit untertroffen haben.“

Absage wegen Behinderten- und Paralympics-Witzen mit Comedian Luke Mockridge

Mockridge, so heißt es weiter, habe seine Aussagen im Podcast von Nizar getätigt „und sich über Minuten mit Nizar mehr als geschmacklos an behinderten Menschen und Sportlern angeblich humoristisch abgearbeitet. Diese Geschmacklosigkeit, obwohl vielleicht nicht strafbar, vielleicht als Spaß gemeint, vielleicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt etc., geht uns persönlich jedoch zu weit.“ Man habe sich deshalb erstmals seit 30 Jahren dazu entschlossen, „einem Künstler im Spectrum-Club Augsburg keine Bühne geben zu können.“ Offenbar haben in den vergangenen Tagen mehrere Veranstalter in ganz Deutschland Auftritte von Nizar abgesagt. Wegen der Entgleisungen hatte zuletzt auch Sat. 1 die geplante Ausstrahlung einer Show mit Luke Mockridge gestoppt.