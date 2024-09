Bei 29 Grad Wassertemperatur sind Senioren im Spickelbad aktiv

Draußen ist es ungemütlich. Schwimmer müssen sich nicht ärgern. Die Freibäder in Augsburg haben zwar geschlossen, die Hallenbäder hingegen sind wieder geöffnet. Im Spickelbad trifft sich regelmäßig eine Seniorengruppe zur Wassergymnastik. „Draußen kalt, drinnen warm, so soll es sein“, sagt eine Teilnehmerin. Beim Warmbadetag am Dienstag liegt die Wassertemperatur bei 29 Grad. Der Einzeleintritt für Erwachsene kostet 4,50 Euro. Frühschwimmen ist im Spickelbad montags, dienstags, mittwochs und freitags ab 6.30 Uhr möglich, teilt die Stadt mit.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis