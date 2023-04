Augsburg

Wochen gegen Rassismus: Wahl eines muslimischen Verbands sorgt für Kritik

Eine Aktion im Rahmen der Wochen gegen Rassismus in Augsburg: das zentrale Freitagsgebet in der Cagri-Moschee, die zur Milli-Görüs-Bewegung gehört.

Plus In Augsburg wurde ein Zeichen für religiöse Vielfalt gesetzt. Kontroversen gab es jedoch um die Wahl eines vom Verfassungsschutz beobachteten Kooperationspartners.

Die „Wochen gegen Rassismus“ setzten in Augsburg bundesweit ein Zeichen für religiöse Toleranz. Im Bundesgebiet stellten die Kooperationspartner der „Stiftung gegen Rassismus“ in diesem Jahr insgesamt 4000 Veranstaltungen auf die Beine, etwa 2000 werden von verschiedenen Religionsgemeinschaften organisiert. Für Kritik sorgte jedoch die Auswahl des Verbandes Milli Görüs, der die muslimische Seite vertrat. Die Veranstalter sahen das allerdings gelassen.

Die Eröffnung des religiösen Teils hatten die Organisatoren in diesem Jahr nach Augsburg verlegt. Hohe Vertreter der deutschen muslimischen, jesidischen, buddhistischen, der Bahai- und Sikh-Verbände sowie der bayerischen und hessischen Aleviten trafen sich im Kultur- und Cem-Haus der alevitischen Gemeinde in Oberhausen. Zusammen begleiteten sie ein Wochenende lang Feiern in verschiedenen Augsburger Religionsgemeinschaften, darunter auch des Bischofs Bertram Meier. Begrüßt wurden sie von Jürgen Micksch, dem Vorstand der Stiftung gegen Rassismus aus Darmstadt, und Helmut Haug, Dekan und Leiter des Runden Tisches der Religionen in Augsburg. Stellvertretend für die Muslime trat die vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz als extremistisch eingeschätzte islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) auf.

