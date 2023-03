Neben Demo: Was die "Wochen gegen Rassismus" in Augsburg bringen

In Augsburg finden bis 2. April die internationalen Wochen gegen Rassismus mit rund 50 Veranstaltungen für statt. Dutzende Personen nehmen an einer Demo teil.

Rund 50 Personen sind am frühen Dienstagabend auf dem Augsburger Moritzplatz zusammengekommen, um an einer Kundgebung gegen Rassismus teilzunehmen. Dazu aufgerufen hatte der Integrationsbeirat der Stadt Augsburg. Die Kundgebung war Teil des Programms, das das städtische Integrationsbüro zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus organisiert hat. Es läuft bis Sonntag, 2. April, und richtet sich an alle Altersgruppen.

Internationale Wochen gegen Rassismus dauern bis zum 2. April

Zum Programm zählt etwa der Vortrag von Prof. Karim Fereidooni am Mittwoch, 29. März, um 18.30 Uhr im Augustanasaal. Der bekannte Rassismusforscher von der Ruhr-Universität Bochum wird zum Thema "Rassismuskritik in Schule und Gesellschaft" sprechen. Bereits am Freitag, 24. März, findet von 18.30 bis 20 Uhr ein gemeinsames Fastenbrechen im Kolpingsaal in der Frauentorstraße 28 statt, gefolgt von einer Frühstückslesung "Was Rassismus uns nimmt" mit Autorin Miriam Rosenlehner im Grandhotel Cosmopolis im Springergäßchen 5 (Samstag, 25. März, 11 Uhr).

Am Sonntag, 26. März, wird der Augsburger Dom von 11.30 bis 13 Uhr zum Schauplatz einer Katholischen Messfeier mit Bischof Bertram und Grußworten der Oberbürgermeisterin Eva Weber sowie Haluk Kilman und Josef Strzegowski vom Runden Tisch der Religionen. Die Theatervorstellung "Döner mit Sauerkraut - Weibsbilder 2.0" des Kültürvereins ist für Montag, 27. März, ab 20 Uhr in der Kresslesmühle geplant.

Motto "Misch dich ein": In Augsburg sind Veranstaltungen geplant

Die internationalen Wochen gegen Rassismus stehen unter dem diesjährigen Motto "Misch dich ein!". Die Veranstalter rufen alle Interessierten dazu auf, durch ihre Teilnahme ein starkes Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Rassismus gehe alle etwas an, so Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration. "Wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, dann müssen wir darüber sprechen. Für eine starke Stadtgesellschaft ist es wichtig, dass wir uns immer dort einmischen, wo es notwendig ist", betont sie. (ziss, kmax)

