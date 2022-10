Bei der Presseball-Tombola gewinnen nicht nur die Besucher

Die Auslosung ist das Herzstück des Augsburger Presseballs, Hauptpreis ist ein Auto. Der Erlös kommt Not leidenden Menschen in der Region zugute.

Seit 1973 ist die Tombola beim Augsburger Presse-Ball das Herzstück der Veranstaltung. So auch in diesem Jahr. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Damenuhr, ein E-Bike und einen Reisegutschein, Hauptgewinn ist ein Auto. Das Wichtigste ist aber: Alle Einnahmen aus dem Losverkauf kommen der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zugute. Mit dem Erlös werden Menschen unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. "Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist der Benefizgedanke wichtiger denn je", sagt Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. Auch in diesem Jahr beschert die Tombola also doppeltes Losglück. In zwei Ausspielungen gibt es über 1000 Preise zu gewinnen.

Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 12. November, im Kongress am Park statt. Foto: Augsburger Allgemeine

In Ausspielung A haben die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr die Chance auf vier Hauptpreise – vom Reisegutschein über eine mit Diamanten besetzte Armbanduhr, ein Brautkleid bis hin zum E-Bike. Den Hauptgewinn gibt es in Ausspielung B. Hier wartet ein Auto auf den Gewinner. Wer sein Glück bei der Tombola versuchen will, erhält am Abend des Presseballs an zwei Ständen im Eingangsbereich oder bei den Verkäufern Lose zum Preis von 20 Euro. Insgesamt geht es um mehr als 1000 Preise im Gesamtwert von über 160.000 Euro.

Hauptgewinn beim Augsburger Presseball ist ein Mercedes

Der Hauptgewinn der Serie B ist auch 2022 ein Mercedes A160, gespendet von der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg. Der patagonienrote, sportliche Kompaktwagen mit 190 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe und 16-Zoll-Leichtmetallrädern überzeugt äußerlich wie innerlich mit markantem Design, innovativer Technik und viel Fahrspaß. Dafür sorgen unter anderem der Fernlicht-Assistent, die Sitzheizung, die Bluetooth-Freisprechanlage, Apple Car Play, das Multifunktions-Sportlenkrad und vieles mehr. Der Hauptgewinn hat einen Wert von 29.485,70 Euro.

Der Hauptgewinn der Presseball-Tombola ist auch dieses Jahr ein Mercedes A 160. Foto: Silvio Wyszengrad

Wer in Serie A einen der Hauptpreise zieht, darf sich ebenfalls über tolle Preise freuen:

1. Preis Mit einem Reisegutschein von TUI, zur Verfügung gestellt von Hörmann Reisen, werden Urlaubsträume wahr. Ob Süden, Norden, Osten oder Westen: Der Gewinner oder die Gewinnerin bestimmen das Reiseziel und damit, ob es lieber Erholung am feinsandigen Strand sein soll oder doch der aufregende Städtetrip. Der Gutschein hat einen Wert von 8000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

2. Preis Glitzern und funkeln wird es am Handgelenk jener Dame, die den zweiten Preis der Tombola gewinnt oder diesen womöglich von ihrem Partner geschenkt bekommt. Hinter diesem Gewinner-Los wartet eine Damenuhr von Chopard, gespendet von Herbert Mayer Uhren, mit Juwelen und aus Silber. Die sportliche Uhr stammt aus der "Happy-Sport-Line" von Chopard. Sie hat ein Quarzwerk, ein Edelstahl-Gehäuse, Saphirglas und ist mit Diamanten mit 0,24 Karat besetzt. Ihr Wert: 6.000 Euro.

Eine komplette Ausstattung für die Braut

3. Preis Zum schönsten Tag im Leben, der eigenen Hochzeit, gehört natürlich auch das Outfit. Das perfekte Kleid finden Kundinnen bei der Brautflüsterin in Augsburg. Das junge Unternehmen stellt für die Presseball-Tombola eine komplette Braut-Ausstattung von Kopf bis Fuß zur Verfügung – inklusive den Look für Trauzeugin oder Trauzeuge. In einem individuell und besonders liebevoll eingerichteten Brautladen gibt es eine einzigartige Auswahl an Brautkleidern. Während der Anprobe ist der Laden nur für die Braut und eine Begleitperson reserviert. Der Gutscheinwert beträgt 5.500 Euro.

4. Preis Für alle, die gerne mit dem Rad unterwegs sind, ist das UBN Five – zur Verfügung gestellt von der Radstation Augsburg – das ideale Stadt-Bike, bei dem man auf das gewisse Extra nicht verzichten muss. Mit dem leichten und leisen Antriebssystem Ride 60 von Fazua gelangen Radler bequem von A nach B, während das dynamische Fahrerlebnis stets im Vordergrund steht. Die Bedienung geht intuitiv, und auch technisch ist man vorn mit dabei. Voll vernetzt setzt das UBN Five neue Maßstäbe in der E-Bike-Welt. Das Fahrrad hat einen Wert von 5.200 Euro.

Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 12. November, im Kongress im Park statt. Alles rund um den Presseball und Tickets unter: www.presseball-augsburg.de.

Mehr über die Kartei der Not erfahren Sie auch in unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt":