Augsburger Presseball: "Ein anderer Ball in besonderen Zeiten"

Am 12. November findet im festlich geschmückten Kongress am Park der Augsburger Presseball statt. Gastgeberin Alexandra Holland hat sich bewusst für das Event entschieden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am 12. November wieder der Presseball statt. Wie wird sich die Benefizgala in diesem Jahr präsentieren?

Alexandra Holland: Erst einmal bin ich sehr glücklich, dass wir dieses Jahr wieder einen Presseball feiern können. Es wird aber vieles anders sein, denn es sind besondere Zeiten. Der Ball ist bewusst kleiner konzipiert, wir erwarten knapp 2000 statt wie bisher rund 3000 Gäste und wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Ein Grund ist, dass Großveranstaltungen seit den Corona-Jahren ab einer gewissen Dimension nahezu unkalkulierbar geworden sind. Aber wir haben vor allem insbesondere in der Gastronomie seit geraumer Zeit mit einem massiven Fachkräftemangel zu kämpfen. Nach vielen Gesprächen konnten wir mit Feinkost Kahn schließlich eine Lösung finden, die eine Durchführung des Presseballs überhaupt erst ermöglicht hat. Das hat zwei Konsequenzen: Zum einen mussten wir im Großen Ballsaal das Platzangebot deutlich reduzieren. Wir waren im Ballsaal daher bereits nach wenigen Tagen ausgebucht und mussten leider auch zahlreiche Anfragen ablehnen. Zum anderen können wir in den Außenbereichen dieses Jahr keinen Tischservice anbieten, haben aber natürlich weiterhin ein breites gastronomisches Angebot.

Herausgeberin der Augsburger Allgemeine und Gastgeberin des Augsburger Presseballs, Alexandra Holland, freut sich auf die Gala am 12. November. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Wie werden die Gäste den diesjährigen Ball erleben?

Holland: Neu ist, dass wir im Hauptsaal zum ersten und vielleicht einzigen Mal festliche runde Tische haben. Draußen wird alles ein wenig luftiger und lockerer werden. Statt Tischen bieten wir unseren Gästen viele verschiedene Lounge- und Sitzbereiche an. Die Gäste können sich zudem an zahlreichen schicken Bars und Theken kulinarisch verwöhnen lassen. Und natürlich können sich die Ballbesucher auf beliebte Klassiker wie das Casino, verschiedene Bands und Tanzflächen, unsere große Benefiz-Tombola und unseren Stargast freuen.

Der Presseball ist ja immer erst einmal ein Grund zur Freude – gleichzeitig leben wir in schwierigen Ausnahmezeiten. Wie geht das für Sie zusammen?

Holland: Entscheidend für unsere Gala ist ja der Benefizgedanke, der in diesen schwierigen Zeiten wichtiger ist denn je. Mit dem Presseball 2022 möchte ich wieder einmal ein starkes Zeichen der Solidarität für unschuldig in Not geratene Menschen in unserer Heimat setzen. Immer mehr Menschen spüren ganz direkt die Auswirkungen der Krisen der letzten Monate, und die existenziellen Nöte nehmen zu. Hier hilft die Kartei der Not wie bereits seit Jahrzehnten direkt. Darüber hinaus unterstützt unsere Stiftung auch ganz situativ und hat beispielsweise ukrainischen Flüchtlingsfamilien zwei Wohnungen im Ellinor-Holland-Haus zur Verfügung gestellt. Der Presseball bietet einen ganz besonderen Rahmen, für diese Themen zu sensibilisieren und zusammenzustehen und gleichzeitig das Leben zu feiern. Denn auch das ist wichtig. Trotz der schwierigen Zeiten dürfen wir unsere Lebensfreude nicht verlieren. Als Medienunternehmen ist es uns ein großes Anliegen, Ereignisse und Anlässe zu schaffen, bei denen Menschen zusammenkommen können, um sich auszutauschen und sich zu vernetzen. Da haben wir doch alle nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren immer noch Nachholbedarf. Wir brauchen also gerade in diesen Zeiten Events wie den Presseball. Und wenn wir dann das Miteinander der Menschen beim Feiern mit sozialem Engagement verknüpfen, tun wir doppelt Gutes und Sinnstiftendes.

Das Logo für den Presseball der Augsburger Allgemeine 2022. Foto: Augsburger Allgemeine

Mit der Wahl von Parov Stelar zum Stargast 2022 sind Sie Bewährtem treu geblieben. Warum?

Holland: Parov Stelar kam 2019 bei unseren Ballgästen so gut an, dass wir uns sofort entschieden haben, an diesen Erfolg nach der zweijährigen Zwangspause anzuknüpfen. Der für Parov Stelar so typische Elektroswing hat die Besucherinnen und Besucher förmlich von den Sitzen gerissen, und es gab eine Stunde kein Halten mehr. Genau so eine Stimmung wünscht man sich doch von einem Ball!

Worauf freuen Sie sich persönlich beim diesjährigen Presseball?

Holland: Ich freue mich vor allem auf die Gäste, die Begegnungen, die Gespräche, die Musik, das Tanzen. Aber natürlich freue ich mich auch auf die ganz besondere Stimmung beim Ball. Die Frauen machen sich schön, die Männer holen ihren Smoking aus dem Schrank, viele zelebrieren regelrecht die Vorfreude auf den Presseball. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Nacht als eine besondere genießen und auch ein wenig vom derzeit oft belastenden Alltag abschalten können

Info: Für den Presseball gibt es noch ein Restkontingent an Flanier- und Balkonkarten.