Beim Plärrerumzug spielt die Politik eine Hauptrolle

Der Plärrerumzug in Augburg ist ein Termin, an dem sich Politiker gerne zeigen. Vor allem in einem Wahljahr. Am Sonntag, 8. Oktober, findet die Landtagswahl statt. Für den Umzug in diesem Jahr waren am Samstag vier Spitzenkandidaten der Landespolitik angekündigt. Der vorgesehene Platz in einer Festkutsche blieb jedoch frei. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) sagte seine Teilnahme kurzfristig am Vormittag ab. Aiwangers Fernbleiben bot Gesprächsstoff abseits des Zuges. Aber auch ein lokales Thema, das seit Langem die Gemüter bewegt, spielte eine Rolle. Einige Vertreter des Klimacamps demonstrierten an der Wegstrecke. Polizeibeamte schirmten sie in der Fuggerstraße vom vorbeifahrenden Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU) ab.

Der Plärrerumzug 2023 war auch deshalb etwas Besonderes, weil mit mehr als 2300 Teilnehmern eine Rekordmarke erreicht wurde. Der Umzug wurde wie in den zurückliegenden Jahren von Andreas Schlachta organisiert. Er wies vormittags die Teilnehmer in der Maximilianstraße ein, wo sie sich im Zug einzuordnen hatten. Für jede Teilnehmergruppe gibt es eine Nummer. Kutschen sind immer im vorderen Bereich angesiedelt. Beim Umzug selbst marschierte Schlachta vorneweg. "Es ist alles reibungslos verlaufen", meinte er hernach.