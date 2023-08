Der Herbstplärrer startet mit sehr viel Schwung

Der Plärrer, Schwabens größtes Volksfest, dauert bis Sonntag, 10. September. Am Samstag findet der Umzug mit Rekordbeteiligung statt. Spielt das Wetter mit?

Der Herbstplärrer in Augsburg ist gestartet. Zur Eröffnung am Freitagabend war das Festgelände gut besucht. Mit zwei Schlägen hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber das Volksfest offiziell eröffnet. Beim Bieranstich überraschte Festwirt Dieter Held mit einer Nachricht: "Das Schallerzelt wird es bald nicht mehr geben." Ungläubiges Staunen machte sich im Bierzelt breit. Held legte allerdings nach: "Wir kaufen ein neues Zelt, das dann nächstes Jahr zum ersten Mal zum Einsatz kommt." Der Herbstplärrer dauert bis Sonntag, 10. September.

Ali und Ehefrau Bengü Kanbur gehen jedes Jahr mit ihren Zwillingen Su und Bulut (3) zum Plärrerauftakt Foto: Peter Fastl

Am Freitag begann der Festbetrieb um 16 Uhr. Ali Kanbur und seine Ehefrau Bengü gehörten zu den ersten Besuchern. Die dreijährigen Zwillinge Su und Bulut drehten eine Runde im Kinderkarussell. "Wir sind immer am ersten Tag zur ersten Stunde da", sagten die Eltern aus Lechhausen. Seine Tracht habe er dieses Mal allerdings daheim gelassen, verriet Ali Kanbur. Bei den Schaustellern war die Freude groß, dass der Plärrer losging. Das Unwetter am Donnerstagabend hatte noch für reichlich Aufregung gesorgt. "Zum Glück gab es bei den Fahrgeschäften keine Schäden", sagte Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller.

Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnete mit zwei Schlägen den Plärrer und schenkte danach 50 Liter Freibier aus. Foto: Peter Fastl

Wer über den Festplatz lief, registrierte die breiteren Gassen. Sie sollen dafür sorgen, dass sich an besucherstarken Tagen die Menschen etwas verteilen. Beim Osterplärrer gab es teils fast kein Durchkommen mehr. Die Polizei forderte im Nachgang ein geändertes Sicherheitskonzept. Wie bereits in der Vergangenheit gehört zu diesem Paket eine Videoüberwachung durch die Polizei. Sie nimmt wahr, wenn es zum Beispiel vor beiden Festzelten zu großen Ansammlungen kommt. Beim Osterplärrer waren die Zelte teils gesperrt worden, weil sie voll belegt waren. Davon sei beim Herbstplärrer ebenfalls auszugehen, hieß es am Eröffnungstag.

Mit Spannung wird dem Festumzug am Samstag entgegengefiebert. Wie wird das Wetter zur Mittagszeit? Eine Rekordzahl an Teilnehmern macht sich jedenfalls ab dem Mittag aus der Innenstadt auf den Weg in Richtung Festgelände. Mehr als 2300 Teilnehmern sollen es sein, dazu gehören Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Sie waren bereits im Vorjahr auf einer verkürzten Wegstrecke dabei. Zur Mittagszeit zeigte sich damals der Himmel weiß-blau.

Wenn das Wetter mitspielt, dürften wieder Tausende Besucher an der Wegstrecke stehen. Sie führt von der Maximilianstraße über Bürgermeister-Fischer-Straße, Königsplatz, Fuggerstraße, Volkhartstraße, Gesundbrunnen und Langenmantelstraße zum Plärrergelände. Abmarsch ist um 12.30 Uhr. Von 12 bis 16 Uhr gelten Straßensperrungen in der Innenstadt. Die Teilnehmer werden nach dem Umzug in den beiden Bierzelten verköstigt.

Wer am Straßenrand den Umzug in früheren Jahren verfolgte, wird dieses Mal einen Unterschied feststellen. Sicherheitsvorkehrungen werden erhöht. Laut Andreas Schlachta, Organisator des Umzugs, müssen mindestens zwei Ordner jeden Wagen und jede Kutsche begleiten. Werden Bonbons von Fahrzeugen geworfen, sind sogar vier Ordner nötig. Auch dies diene dazu, mögliche Unfallrisiken zu minimieren, heißt es von Polizei und Schaustellern.

Info: Der Herbstplärrer ist montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags von 12 bis 23.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 23.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet. Er dauert bis 10. September.