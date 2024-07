Beleuchtungsabende im Botanischen Garten kehren zurück

Die Beleuchtungsabende im Botanischen Garten in Augsburg haben große Anziehungskraft. In den zurückliegenden Wochen gab es allerdings keinen Lichterzauber zu später Stunde. Grund: Starkregen hatte Anfang Juni die Stromversorgung im Botanischen Garten beschädigt. Nun gibt es gute Nachrichten. Ab August finden wieder Beleuchtungsabende statt.

Nach Auskunft der Stadt Augsburg ist Auftakt am Samstag, 3. August. Von 21 bis etwa 21.30 Uhr lesen Christa Konnertz und Ali Hizalim im Historischen Gartenpavillon unter dem Motto „Das kleine Gartenglück ...“ Geschichten aus Natur und Botanik vor. Von 21 bis 22 Uhr können Besucher bei einer Fledermausführung mit Mitgliedern des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) Fledermäuse entdecken. Treffpunkt ist am Infopavillon.

Botanischer Garten in Augsburg: Blick in den Sternenhimmel

Auch am Samstag, 10. August, findet eine abendliche Gartenbeleuchtung statt. Zwischen 20 und 22 Uhr lässt das Junge Theater Augsburg an verschiedenen Orten im Freigelände des Gartens „Vier gesprächige Tiere erzählen…“ Es geht um Geschichten aus Natur und Botanik. Ab 22 Uhr kann nach Einbruch der Dunkelheit mit Mitarbeitern der astronomischen Vereinigung Augsburg ein Blick in den nächtlichen Sternenhimmel geworfen werden – vorausgesetzt das Wetter ist trocken und der Himmel klar.

Weitere Beleuchtungsabende finden am Mittwoch, 14. August, und Samstag, 17. August statt. An allen Beleuchtungsabenden bleibt der Botanische Garten bis 24 Uhr geöffnet (Einlass ist bis 23.15 Uhr). Auch der Biergarten lädt zum Dämmerschoppen ein. Ab 18 Uhr wird beim Eintritt ein Zuschlag erhoben. Dies gilt nicht für Jahreskarten.