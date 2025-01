Nach Brand in Wohnhaus: Der Sachschaden ist immens

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Bergheim gibt die Polizei in Augsburg nun weitere Details bekannt. Wie berichtet, war am Samstag in dem Gebäude in der Oberschönefelder Straße ein Feuer ausgebrochen, das massiv wütete; es spielten sich teils dramatische Szenen ab. Zwar konnten alle Betroffenen das brennende Haus rechtzeitig verlassen, dennoch sind die Folgen für die früheren Bewohner massiv. Ausgelöst worden war das Feuer wohl durch einen defekten Ölofen im Erdgeschoss; die Polizei spricht inzwischen von einem „technischen Defekt“ als Brandursache. Der Sachschaden ist nach Angaben der Ermittler immens, die Hilfsbereitschaft mit den betroffenen Personen offenbar aber groß.

