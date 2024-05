Augsburg

13:37 Uhr

Besonderes Pfarrhaus in Kriegshaber wird zum teuren Sanierungsfall

Plus Der Pfarrhof der Pfarrei Heiligst Dreifaltigkeit ist ein Kleinod in der Ulmer Straße. Doch das Haus müsste saniert werden - und ein Geldgeber ist nicht ins Sicht.

Von Fridtjof Atterdal

Der Pfarrhof in der Pfarrei Heiligst Dreifaltigkeit in Kriegshaber ist ein Kleinod mit Mängeln. Das Jugendstilgebäude liegt schräg gegenüber der Synagoge und prägt die Ulmer Straße an dieser Stelle mit seiner markanten Fassade. Doch das Haus ist zu einem Problem für die Pfarrei geworden. Es regnet durchs Dach und auch im Keller steht regelmäßig das Wasser. Eine Sanierung würde mindestens 700.000 Euro kosten. Und ein Geldgeber ist nicht in Sicht, berichtet Pfarrer Gerhard Groll.

Stuckdecken, religiöse Gemälde und verzierte Holzvertäfelungen - ein Rundgang durch den alten Pfarrhof lässt erahnen, wie schön das Gebäude einmal gewesen sein muss. Jetzt sieht man ihm an, dass es bereits seit Längerem leersteht. Manche Büroräume sind noch in dem Zustand, wie sie vor Jahren verlassen wurden. In der Pfarrwohnung im ersten Stock stößt man das erste Mal auf die Spuren des Wassers, das hier regelmäßig durchs undichte Dach ins Haus eindringt. Das Problem besteht schon seit Jahren - geschehen ist bislang nichts, berichtet der Hausherr, der Pfarrer von Dreifaltigkeit, Gerhard Groll. "Mein Vorgänger ist wegen der Nässe ausgezogen - das weiß ich genau, weil es mein Bruder Thomas Groll war", so der Pfarrer. Das war 2017.

