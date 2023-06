Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf A8: 75.000 Euro Schaden

Mit zwei Promille war ein 21-jähriger auf der A8 bei Augsburg unterwegs. Ein neuer Audi hat jetzt einen Totalschaden. Die Zahl der Alkoholunfälle ist gestiegen.

Schwer verletzt wurde bei dem Unfall am Sonntagmorgen auf der Autobahn A8 bei Augsburg niemand. Der Schaden an den beiden beteiligten Autos ist aber hoch - er liegt nach Polizeiangaben bei rund 75.000 Euro. Laut Polizei ist ein BMW, der von einem 21-jährigen Mann gelenkt wurde, gegen 7.15 Uhr auf der Höhe der Ausfahrt Augsburg-Ost mit einem vorausfahrenden Audi zusammen gestoßen. Der BMW-Fahrer und die 39 Jahre alte Audi-Fahrerin wurden den Angaben zufolge beide leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 21-Jährige den Unfall verursacht hat. Er hatte laut Atemtest mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Nicht immer gehen Alkoholunfälle so verhältnismäßig glimpflich aus - das zeigt die Statistik der nordschwäbischen Polizei.

Unfall auf A8 bei Augsburg: Bei beiden Autos entstand ein Totalschaden

Bei dem Unfall am Sonntagmorgen gerieten durch den Zusammenstoß beide Autos in Schleudern. Sie prallten laut Polizei mehrfach gegen die Leitplanken, ehe sie auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Bei beiden Autos entstand Totalschaden. Der Audi sei ein Neufahrzeug und bisher nur wenige Kilometer gefahren worden, sagt ein Polizeisprecher. Nach dem Unfall stellten die Beamten den Führerschein des 21-Jährigen sicher. Wegen des Unfalls war die A8 in Richtung München 15 Minuten blockiert, dann konnte der Verkehr zunächst wieder über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Die Zahl der Alkoholunfälle ist im Bereich des Augsburger Polizeipräsidiums, der weite Teile Nordschwabens abdeckt, zuletzt wieder gestiegen - nachdem es in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ein Trend nach unten gegeben hatte. Voriges Jahr zählt die nordschwäbische Polizei 382 Unfälle, bei den Alkohol im Spiel war. Dabei wurden 232 Menschen verletzt, sieben Personen starben.

