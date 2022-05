Biergartestreit beim Antons: So funktioniert die Nachbarschaft bei anderen Wirten

Plus Das Antons darf aktuell nicht draußen bewirten. Grund sind Klagen von Anwohnern. Auch in anderen Augsburger Gaststätten mit Biergarten ist das Thema heikel.

Kein Biergarten trotz Sommer - das ist die bittere Realität für das Antons, den früheren Mohrenkönig. Grund sind Klagen von Anwohnern. Doch nicht nur für diese Gaststätte ist die Außenbewirtung ein heikles Thema. Auch andere Gastronomen erzählen von Polizeibesuchen, endlosen Gesprächen und einem "Geben und Nehmen".