Wegen Anwohnerbeschwerden: Das Antons muss den Biergarten schließen

Zum einen: Die Gaststätte samt ihrem Biergarten ist über 100 Jahre an diesem Platz und damit länger da, als so mancher Anwohner dort. Wenn ich in die Stadt ziehe und auch noch neben eine Gaststätte, dann muß ich wissen, wohin ich ziehe. Passt es mir da nicht, weil es vll. zu laut sein könnte, dann habe ich da nicht Mimimimi zu machen, sondern gefälligst auch dort NICHT hinzuziehen. Und im Übrigen gibt es auf dem Land auch viel Wohnraum mit viel Ruhe, da könnt ihr euch dann auch im Keller einsperren.

Zum anderen: Da sieht auch ein Herr Priller, das auch mit den besten Anwälten nicht die ganze Welt nach seiner Pfeife tanzt, siehe auch Stichpunkt "Mahagoni Bar". Hätte man das Problem mit "Eiern in der Hose", anstatt mit sog. "anwaltlichen Prüfungen" gelöst, würde es den Laden heute noch geben. Fazit: Es ist immer das selbe, mit Anwälten hat man mehr Lösungsprobleme, als ohne, ist einfach so. Merkt man aber nicht, wenn man nur gierig orientiert denkt.

