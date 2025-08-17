Icon Menü
Augsburg bietet Touristen mehr als Goldener Saal und Perlachturm

Goldener Saal und Perlachturm sind zu – doch die Touristen strömen nach Augsburg

Zwei der wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind derzeit geschlossen. Auf die Tourismuszahlen hat das keinen Einfluss. Die Gäste aus der ganzen Welt finden Alternativen.
Von Fridtjof Atterdal
    Der Goldene Saal ist geschlossen. Elfriede und Stephan Klauer aus Unterfranken besichtigen im Foyer des Augsburger Rathauses ein Modell der Stadt und großflächige Aufnahmen des Goldenen Saals.
    Malgorzata Kaper aus Polen ist enttäuscht. Die Touristin steht mit ihrem Freund vor dem geschlossenen Rathaus und hat gerade erfahren, dass sie den Goldenen Saal nicht besichtigen kann. „Meine Freunde haben mir erzählt, dass der Saal sehr schön sein soll und ich wollte ihn unbedingt sehen“, erzählt sie. Die Römerausstellung im Zeughaus hat sie schon gesehen und auch dem Schaezlerpalais einen Besuch abgestattet. Mit dem Rathaus und dem Perlachturm sind zwei der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt geschlossen. Doch auf die Besucherzahlen hat das kaum Einfluss – es gebe genügend Alternativen, heißt es von der Regio Augsburg.

