Bischof Bertram Meier: "An Ostern kam der Stein ins Rollen"

In den Osterpredigten im Dom wirft der Augsburger Bischof grundsätzliche Fragen menschlicher Existenz auf. Dekan Frank Kreiselmeier rückt die Sehnsucht in den Mittelpunkt.

"Sein oder Nichtsein". Mit einem Zitat aus Shakespeares "Hamlet" hat der Augsburger Bischof Bertram Meier die Osterpredigten in diesem Jahr eingeläutet. "Manchmal geht es im Leben um alles", so Meier im Augsburger Dom. Jeder kenne das aus seinem Leben. Auch an Ostern vor 2000 Jahren habe es nur zwei Möglichkeiten gegeben. "Die erste Möglichkeit: Jesus ist tot, und er blieb tot, für immer. Dann hätten die Mächtigen Erfolg gehabt", sagte Meier. "Doch es kam anders. Die zweite Möglichkeit: Ein Stein kam ins Rollen. Der Stein, um den sich alles dreht. Leben und Tod." Jesus war auferstanden.

Seit diesem Ostern vor 2000 Jahren kämen Steine ins Rollen, betonte Meier in seiner Predigt im Dom. Verschlossene Eingänge öffneten sich, Wege würden frei, neue Möglichkeiten täten sich auf. Ostern mache klar, dass nicht alle Steine von den Menschen selbst ins Rollen gebracht werden müssten. "Den 'großen Stein' hat Gott selber weggewälzt. Auch für dich", sagte der Bischof. "Weil Gott den Stein ins Rollen bringt bis heute, macht er uns frei, um uns den Herausforderungen dieser schwierigen Zeit zu stellen: mit Augenmaß und Treue, mit Fantasie und aller Energie." An Ostern sei ein Stein ins Rollen gekommen und den Menschen ein Stein vom Herzen gefallen.

Augsburger Bischof kritisiert geplante Streichung von Paragraf 218

Gleichzeitig warnte der Bischof vor menschlicher Überheblichkeit. "Grundsätzlich gibt es zwei Einstellungen zum Leben. Die einen sagen: Leben – das ist unsere Sache. Das machen wir schon, darüber verfügen wir. Wir sind die Herren des Lebens. Was ist das Ergebnis? Menschen, die sich selbst machen wollen, eine Gesellschaft der Macher – letztlich nichts als Mache. Es trägt nicht", sagte Meier den Gläubigen.

Es sei eine Illusion, dass Menschen Herren über Leben und Tod werden könnten. Der Bischof kritisierte in seiner Predigt die geplante Streichung des Paragrafen 218, der Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich regelt. Es brauche auch heute Stimmen, die auf der Seite der Schwachen und Ungeschützten stünden, so Meier. "Nicht wir sind Herren über Leben und Tod." Das gelte auch für die Kirche. "Sind wir nicht manchmal geneigt zu meinen, wir müssten mit unseren Aktivitäten Jesus am Leben erhalten oder gar zum Leben erwecken?", fragte der Bischof.

Evangelischer Dekan rückt zu Ostern Sehnsucht in Mittelpunkt

Dekan Frank Kreiselmeier rückte in seiner Osterpredigt in St. Anna die Sehnsucht in den Mittelpunkt. Kreiselmeier erzählte von dem Schrecken, der die Frauen vor 2000 Jahren an Ostern überkam, als sie das leere Grab von Jesus vorfanden. "Kann Erschrecken mutig machen oder Hoffnung machen?", fragte der Dekan. Es gebe viel Sehnsucht in uns, die in uns und durch Müdigkeit und Enttäuschung tief in uns vergraben sei. Eine Sehnsucht nach Aufbruch, Befreiung zu einem unbeschwerten und unbedrohten Leben und die Sehnsucht nach Frieden. "Und diese Sehnsucht, die in uns schläft, muss aufwachen und soll aufgerüttelt werden, sagt uns Ostern und das Osterevangelium", so Kreiselmeier.

Ostern heiße erkennen, dass die Gräber, auf deren Grabsteinen immer stehe: "Geht nicht" – "Sachzwang!" – "Schaffst du nicht!", dass diese Gräber uns nicht mehr festhalten könnten. Es heiße aber zu sehen, dass solche Gräber leer seien, weil Jesus sich nicht von uns und unserem Denken und unserer Enttäuschung einmauern lasse, so Kreiselmeier. "Und wenn wir ihn finden, dann finden wir mit ihm neues Leben. Dann werden wir staunen und uns freuen über das neue Leben, das Jesus uns durch seine Auferstehung ermöglicht hat. Jesus lebt."