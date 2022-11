Bisher deutlich zu warm in Augsburg: Wird 2022 ein neues Rekordjahr?

Bisher führen 1994 und 2018 als wärmste Jahre die Statistik in Augsburg an. Doch 2022 könnte einen neuen Rekord aufstellen. Der Trend ist jedenfalls eindeutig.

Die Aussichten fürs Wochenende sind gut. Wenn sich der Nebel auflöst, kann es in Augsburg wieder sonnig werden – und für die Jahreszeit mit bis zu 13 Grad am Sonntag auch relativ mild. Bisher ist der November überdurchschnittlich warm. So wie bereits der Oktober – und die meisten Monate in diesem Jahr. Der Klimawandel, über den derzeit beim Gipfel in Ägypten diskutiert wird, macht sich bei den Temperaturen in Augsburg deutlich bemerkbar. Noch sind es einige Wochen bis Jahresende. Doch die Chancen, dass das Jahr 2022 das bisher wärmste seit Beginn der Messungen in Augsburg wird, stehen gut. Und noch ein zweiter Wetterwert ist ziemlich auffällig.

Die Wetterdaten, die dem Statistikamt der Stadt Augsburg vorliegen, reichen bis ins Jahr 1905 zurück. Die bisher wärmsten Jahre waren demnach 1994 und 2018 – beide Jahre liegen mit einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius gleichauf. Zum Vergleich: Im Mittel der Jahre 1961 bis 1990 lag die durchschnittliche Temperatur bei 8 Grad. In diesem Jahr weicht die Durchschnittstemperatur bis jetzt (Stand 10. November) sogar um 2,5 Grad nach oben ab. Wie groß die Abweichung am Ende ausfallen wird, hängt davon ab, wie sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickelt. Auf einen dauerhaften Kälteeinbruch deuten die Wettermodelle derzeit aber nicht hin.

Steigende Temperaturen in Augsburg sind eine Folge der globalen Klimakrise

Unabhängig von den exakten Werten: Dass 2022 am Ende wärmer als im langjährigen Mittel ausfällt, davon kann man schon jetzt ausgehen. Es wäre das zwölfte zu warme Jahr in Folge. Der Trend ist eindeutig. Seit der Jahrtausendwende ist nur ein Jahr kälter ausgefallen als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Der Trend zu steigenden Durchschnittstemperaturen und zu häufigeren Extremwerten könne als "lokale Auswirkung des globalen Klimawandels" gesehen werden, heißt es in einer Auswertung der Stadt zur Klimaentwicklung. Andere Zahlen bestätigen das: So gab es in diesem Jahr 72 Sommertage, an denen das Thermometer über 25 Grad stieg – normal waren im Mittel von 1961 bis 1990 nur 34,4 solche Tage. Hitzetage mit über 30 Grad gab es dieses Jahr insgesamt zwölf, im Mittel waren es nur fünf Tage.

Auffällig ist auch ein anderer Trend: Im Schnitt ist es in Augsburg in den vergangenen Jahrzehnten immer trockener geworden. Auch 2022 wird wieder – sollte nicht noch der große Regen oder Schnee kommen – ziemlich trocken bleiben. Seit Jahresbeginn sind an der Station am Augsburger Flughafen knapp 506 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen worden. Schaut man wieder aufs Mittel der Jahre 1961 bis 1990, müssten eigentlich bereits rund 730 Liter gefallen sein. Und es sieht auch nicht danach aus, dass in nächster Zeit noch besonders große Mengen hinzukommen. Allerdings ist der Flughafen der trockenste Ort im Stadtgebiet. Im tendenziell stets nasseren Süden Augsburgs hat es bisher immerhin schon bis zu 700 Liter geregnet.

Um die Folgen für Gesundheit und Wirtschaft gering zu halten, ist es wichtig, die regionalen Folgen des Klimawandels zu kennen. Mit unserem Projekt "Klimaausblick" wollen wir genau das zeigen. Für jeden Landkreis haben wir eine Tabelle mit Prognosen erstellt. Sie zeigen, wie sich das Klima in Ihrer Heimat entwickeln wird: Auf welche Temperaturen wir uns einstellen müssen, wie lange künftig die Hitzeperioden dauern werden und wie stark die Zahl der Frosttage abnimmt. Die Diagramme finden Sie hier.

