Blaue Lebensadern: Wie die Bäche im Stadtwald aufgewertet werden sollen

Plus Bis 2027 will die Augsburger Forstverwaltung den ehemaligen Auwald wiederherstellen. Davon profitieren sollen vor allem Fische und Kleinstlebewesen.

Am Alten Mühlbach bleibt Alexander Herz stehen. Das Wasser ist kristallklar, die Frühlingssonne schimmert auf der Oberfläche des Quellbachs. "Hier, sehen Sie, eine Köcherfliegenlarve", sagt Herz. Er holt die Larve mitsamt hölzernem Kokon aus dem flachen Wasser und betrachtet sie. "Solche Tierchen sollen sich künftig vermehrt hier aufhalten." Herz ist Projektmanager des Life-Programms, das bis 2027 die Bäche im Stadtwald ökologisch aufwerten soll. Für Kleinstlebewesen und Fische bedeutet das eine Verbesserung ihres Lebensraums, für den Stadtwald im Ganzen einen Schritt hin zum ursprünglichen Auwald-Charakter.

Über Jahre seien die Vorbereitungen und Planungen gelaufen, erklärt Eva Ritter, stellvertretende Leiterin des Forstamts. Schließlich habe man die Bewerbung eingereicht und den Zuschlag bekommen. Das "Life-Programm Stadt-Wald-Bäche" ist Teil des Projekts "Natura 2000", das ein europaweites Schutzgebiet für bedrohte Arten und Lebensraumtypen schaffen soll. Für den Augsburger Stadtwald steht ein Budget von 6,6 Millionen Euro zur Verfügung. 60 Prozent davon trägt die Europäische Union, der Rest verteilt sich auf das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, den Bayerischen Naturschutzfonds und die Stadt Augsburg. Die Stadt trägt mit gut 650.000 Euro rund zehn Prozent der Kosten.