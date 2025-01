Unfälle in Nordschwaben: Augsburg bleibt von Glätte weitgehend verschont

Gefährliches Glatteis hat am Mittwochmorgen in Bayern schon zu zahlreichen Unfällen geführt. Die Stadt Augsburg bleibt von diesen Bedingungen offenbar weitgehend verschont. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage berichtet, habe es zwar Unfälle gegeben. Allerdings seien diese nicht mit Glätte in Verbindung zu bringen. Es handele sich um Unfälle, wie sie täglich im Berufsverkehr passierten. Wesentlich angespannter ist die Situation in Nordschwaben.

Im Bereich Donauwörth und im Ries sei es laut der Sprecherin aufgrund der Glätte zu zahlreichen Unfällen gekommen. Bis kurz nach neun Uhr registrierte die Polizei rund 35 Karambolagen auf den Straßen. Auf Facebook und Instagram warnte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Morgen: „Derzeit sind die Straßen im Donau-Ries spiegelglatt. Auch in anderen Regionen kann es zu Straßenglätte kommen. Bitte passt eure Fahrweise den Witterungsverhältnissen an.“ Die Streufahrzeuge seien bereits teilweise schon unterwegs. (ina)