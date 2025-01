Zahlreiche Glatteis-Unfälle legen am Mittwochmorgen Bayerns Straßen lahm

In Süddeutschland ist derzeit vielerorts Vorsicht beim Vorankommen im Freien geboten: Von der Mitte bis in den Süden Deutschlands gibt es rutschige Straßen wegen Glatteis. In Mittelfranken und Oberbayern hat es am frühen Mittwoch gleich mehrfach Unfälle gegeben.

Mehrere Unfälle wegen Glatteis: Autobahn A9 zwischenzeitlich gesperrt

Am frühen Morgen (15. Januar 2025) führten glatte Straßen auf Autobahnen im Freistaat zu etlichen Vorkommnissen. Betroffen ist mitunter die A9, wo nach Zusammenstößen zwischen mehreren Fahrzeugen beide Richtungen vollständig gesperrt wurden. Der Unfall passierte laut Polizeiangaben zwischen Manching und Langenbruck aufgrund von Glatteis.

In der Folge bildete sich zwischen Ingolstadt-Süd und dem Dreieck Holledau ein kilometerlanger Stau. Autofahrer mussten hier mit einer Verzögerung von etwa einer Stunde rechnen. Weiter nördlich wurde der rechte Fahrstreifen der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding nach einem weiteren Glatteisunfall gesperrt. Die Sperrungen beide Unfälle wurden um kurz nach 7 Uhr aufgehoben.

Massenkarambolage auf der A96 in den Morgenstunden

Auch auf der A96 in Richtung Lindau kam es zu einem schweren Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, zwischen Buchloe-West und Bad Wörishofen. In der Folge bestand Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn, mittlerweile ist die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt.

Darüber hinaus ereignete sich auf der A6 bei Nürnberg-Langwasser ein schwererer Unfall. Laut Tag24 geriet ein Opel auf der linken Spur ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und wurde anschließend von zwei Lkws erfasst. Während am Auto Totalschaden entstand, kam die Fahrerin ins Krankenhaus.

Todesopfer auf der A92 – Mann fährt auf Glatteis in Lkw

Auch auf der Autobahn A3 gab es einen Vorfall: Zwischen Neutraubling und Regensburg-Ost in der Oberpfalz kam es auf der Fahrbahn Richtung Nürnberg zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Die Strecke wurde gesperrt, der ADAC gibt den Zeitverlust mit etwa einer Stunde an. Die Polizei empfiehlt die Umleitung über die U36.

Auf der Autobahn 92 in Niederbayern starb nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein Mann. Er war mit seinem Auto laut Angaben der Polizei Straubing in einen Lastwagen geprallt, der sich wegen der Glätte quergestellt hatte. Die Autobahn Richtung Deggendorf wurde zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Nord und Landshut West komplett gesperrt.

Bundesstraße B16: Schwerer Unfall zwischen Donauwörth und Ingolstadt

Zu einem schweren Unfall kam es laut dem aktuellen Staumelder zudem auf der B16 zwischen Donauwörth und Ingolstadt. Konkret handelt es sich um den Abschnitt in Richtung Lichtenau und Zuchering, woraufhin die Fahrbahn von der Polizei gesperrt wurde. Ein Unfallschwerpunkt war Mittwochfrüh auch die B2.

Glimpflich ging ein Unglück auf der A73 bei Wendelstein aus: Ein Auto rutschte von der Fahrbahn und landete in einer Wiese, ohne Verletzung und Schaden.

Die Polizei ruft alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht auf. Besonders in den frühen Morgenstunden sollten Autofahrer ihre Geschwindigkeit den winterlichen Bedingungen anpassen.