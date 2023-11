Böller im FCA-Stadion: Was inzwischen zur Explosion bekannt ist

Wenn ich lese, das die Karten an der Tageskasse gekauft wurden, was a auch gang und gebe ist, hat das in diesem Fall für mich den Nachgeschmack, als wenn es mit Absicht so geplant wurde. Göppingen liegt auch nicht gleich um die Ecke.

Ich hoffe nur, das diejenigen ein lebenslanges Stadionverbot auch von uns bekommen und es nicht durch soziales arrangieren reduziert werden kann. Solche haben in einem Stadion und natürlich auch bei jeder anderen öffentlichen Veranstaltungen einfach nichts verloren.

Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Was jetzt passiert ist, ist natürlich auch ein Unding, gar keine Frage.

Antworten Melden