FC Augsburg

vor 16 Min.

Böllerwerfer beim FCA-Spiel müssen mit harter Strafe rechnen

Plus Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, sie sollen am Samstag einen Böller im Augsburger Stadion geworfen haben. Überhaupt nimmt die Gewalt bei Fußballspielen zu.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der Samstagnachmittag wird für zwei 28-Jährige wohl gravierende Folgen haben. Die beiden Fans von 1899 Hoffenheim sollen in der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg in der 57. Minute einen Böller geworfen haben, der auf einer Sitzplatztribüne landete. Offiziell 13 Personen wurden dabei verletzt, darunter sind drei Kinder und ein Jugendlicher. Die beiden Verdächtigen wurden von der Polizei noch im Stadion festgenommen, übers Wochenende waren sie in Gewahrsam. Nun erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden aus Göppingen stammenden Männer befinden sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt im Raum Augsburg. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das sei ein massiver Vorfall, sagt Oberstaatsanwalt Andreas Dobler. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg fügt an: "Das ist kein Vergehen mehr, sondern ein Verbrechen mit einem erheblichen Gefährdungspotenzial. Auch die rechtlichen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft liegen vor." In Paragraf 308 des Strafgesetzbuchs ist bei einem solchen Tatvorwurf von Freiheitsstrafe die Rede. Von einem bis hin zu zehn Jahren. Zudem könnte noch eine gefährliche Körperverletzung hinzukommen, da neben den leicht Verletzten ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt worden sein soll, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen