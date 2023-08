Augsburg

vor 47 Min.

Boutique, E-Zigaretten und Brautmode: Das tut sich im Augsburger Handel

Dampf Generation ist in die Annastraße umgezogen.

Plus Nach fünf Jahren schließt ein MaVie in der Augsburger Altstadt, dafür füllt sich ein Leerstand in der Annastraße. In der Bäckergasse entsteht etwas Neues.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

2018 hat Stefanie Demmer in der Altstadt ihr Geschäft MaVie Boutique eröffnet. Es war als Repräsentanz ihres Unternehmens Magni Facere gedacht, das selbst genähte Kinderkleidung und Accessoires anbietet und lange Zeit nur online beziehungsweise auf der Dult und am Christkindlesmarkt seine Produkte anbot. Jetzt, ziemlich genau fünf Jahre später, wurde das Geschäft geschlossen. Ein anderes Unternehmen hat innerhalb der Stadt seinen Standort gewechselt und in der Bäckergasse startet ein besonderes Outlet.

"Der Vordere Lech wird um einen Anziehungspunkt ärmer", heißt es auf einem Aushang im Schaufenster der MaVie Boutique in der Altstadt, der die Schließung des Ladengeschäfts bekannt gibt. Inhaberin Stefanie Demmer bedankt sich auf diesem Weg auch bei Kundinnen und Kunden für deren Vertrauen sowie die Wertschätzung der Produkte. Zu den Gründen für die Geschäftsaufgabe wird dagegen keine Angabe gemacht. Persönlich war Demmer nicht zu erreichen, sie befinde sich "in der Sommerfrische", heißt es seitens ihres Unternehmens Magni Facere. Dieses bleibe in der Familienholding unverändert erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen