Boxbote und bargeldloses Bezahlen: Sieht so die Zukunft des Stadtmarkts aus?

Plus Ein Generation-Aux-Stadtrat hält die Sanierungsmaßnahmen nicht für ausreichend, um den Stadtmarkt dauerhaft vital zu halten. Er fordert weitere Veränderungen.

Von Stefan Krog

In der Debatte um die Zukunft des Augsburger Stadtmarktes meldet sich nun der kommunale Wählerverein Generation Aux mit Stadtrat Raphael Brandmiller zu Wort. Aus Sicht von Brandmiller, der mit den Grünen in einer Fraktion im Stadtrat sitzt, konzentriert sich die Debatte zu stark auf die bauliche Umgestaltung oder die Samstags-Öffnungszeiten. Diese Aspekte müssten diskutiert werden, seien kurzfristig aber nicht entscheidend. Es gehe vor allem darum, die Vermarktung des Angebots an heutige Gegebenheiten anzupassen - in mehreren Bereichen.

