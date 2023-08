"Boxer bellen kaum": Der Boxer-Klub feiert ein besonderes Jubiläum

Der Boxer-Klub Augsburg feiert sein 100-Jähriges. Mensch und Tier finden hier Gleichgesinnte, Hilfe und mehr.

Auf einem Waldstück in der Hammerschmiede geht es tierisch zu: Hier liegt das Vereinsgelände des Boxer-Klubs Augsburg. Auch beim 100. Jubiläum des Vereins stehen natürlich die Hunde im Mittelpunkt. Für die Feier wurde ein Agility-Parcours aufgebaut und zum Abschluss ein kleines Wettrennen organisiert. Insgesamt waren 33 Boxer und rund 80 Besucher dabei, aber auch andere Hunde seien immer willkommen, so der ehemalige Vorsitzende des Klubs, Günter Kirschen. Wer nun aber eine wildes Durcheinander und lautes Gebell erwartet, liegt falsch. "Man würde es vielleicht nicht denken, aber Boxer bellen kaum", sagt Kirschen.

Die Liebe zu den Boxern hat sich in den vergangenen 100 Jahren nicht verändert, die Mode der Halter hingegen schon. Foto: Boxer-Klub Augsburg Vereinsarchiv

Boxer-Klub in Augsburg ist 100 Jahre alt

Der Boxer-Klub in Augsburg wurde 1923 gegründet und blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück. Wie viel sich in hundert Jahren ändern kann, sieht man besonders an den alten Fotografien aus dem Vereinsarchiv. Doch trotz der Veränderungen im Hinblick auf Vereinsgebäude, Mitglieder und nicht zuletzt Mode, bleiben manche Dinge eben gleich. So sind bis heute die verbindende Faszination zu den Boxern und das Beisammensein der Mittelpunkt des Hundevereins. Und das merkt man. Neben den dutzenden Boxern in allerlei Größen und Farben, sind auf dem Fest auch viele Familien mit kleinen Kindern anwesend. Man kennt sich untereinander und auf dem Gelände herrscht eine freundliche, ausgelassene Atmosphäre. Die Teilnehmer des Geschicklichkeits-Parcours werden tatkräftig angefeuert und von Ausbildungswart Uwe Seifen samt Mikrofon über die Hindernisse begleitet. Die jüngste Teilnehmerin des Agilität-Parcours ist die kleine Ronja. Mit gerade einmal vier Jahren führt sie Boxerhündin Bella nicht nur an die Hindernisse, sondern springt kurzerhand selbst hindurch.

Ronja ist mit vier Jahren die jüngste Teilnehmerin am Agility-Parkour und führt die Hündin Bella selbstsicher durch die Hindernisse. Foto: Tatjana Zoller

Nicht nur in Augsburg sind Hundehalter von den spielerischen und freundlichen Boxern begeistert. Insgesamt gebe es 190 Boxervereine mit rund 9000 Mitgliedern deutschlandweit. Der Verein dient nicht nur dem sozialen Miteinander, sondern fungiert für viele auch als Anlaufstelle bei Unsicherheiten oder Problemen. "Erstmalige Hundehalter sind am Anfang oft überfordert oder unsicher. Wir können in solchen Fällen oft helfen und speziell auf die Hunderasse zugeschnittene Informationen weitergeben.", so Kirschen. Auch der derzeitige Vereinsvorsitzende Helmut Jodl teilt diese Einschätzung. Boxer seien sehr verspielte, energiegeladene Hunde. Es sei daher besonders wichtig, dem Hund genug Auslauf und Spielzeit einzuräumen, damit er ausgelastet ist. Auch dabei hilft der Verein mit Spiel- und Trainingseinheiten. Neben dem Hundeführerschein bietet der Verein auch andere Disziplinen des Hundesports sowie die Begleithundprüfung und Fährtenarbeit an.



Gemeinsamer Hundesport ist früher wie heute ein zentraler Bestandteil des Boxer-Klubs. Foto: Boxer-Klub Augsburg Vereinsarchiv

Der Verein erfüllt neben Beratung und Schulung auch eine Hilfsfunktion. Die Hilfsorganisation "Boxer in Not" sucht Hunden, die ein Zuhause suchen oder ihren Halter verloren haben, eine neue Familie und kümmert sich um das Wohl der Tiere. "Bei allem, was wir machen, steht das Wohlergehen der Tiere im Mittelpunkt", so Jodl. Seit 100 Jahren stehe der Boxer-Klub Augsburg daher Neulingen sowie erfahrenen Hundehaltern zur Seite und ermögliche einen Austausch und eine Gemeinschaft unter den Mitgliedern.