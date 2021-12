Brand in der Karolinenstraße 15: Ein Feuer, das ganz Augsburg bewegt

Im September brennt ein historisches Haus in der Augsburger Karolinenstraße ab. Durch Glück können sich die Bewohner retten – doch der Großbrand beschäftigt die Stadt über Wochen.

Es war ein Schrei, der alles in Bewegung setzte: "Es brennt, alle raus hier!". Dieser Satz warnte die Bewohner der Karolinenstraße 15 vor dem Feuer, das sich vom Dach aus ausbreitete. In den Flammen verloren die größtenteils jungen Bewohner ihren Besitz und ihr Zuhause. Durch großes Glück – und vielleicht den warnenden Schrei – wurde bei dem Feuer niemand ernsthaft verletzt. Doch der Brand beschäftigte Augsburg für Wochen und zeigt auch heute noch seine Spuren.