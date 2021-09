Augsburg

Feuer in Karolinenstraße: „Plötzlich hat jemand geschrien: Es brennt, alle raus hier“

Plus In der Augsburger Karolinenstraße ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind langwierig und extrem schwierig. Zur Ursache gibt es einen ersten Verdacht.

Die Hitze ist enorm. Für die Feuerwehrleute, die mit schwerem Atemschutz in den brennenden Dachstuhl vordringen, ist der Löscheinsatz gefährlich – und extrem anstrengend. Mehrere Einsatzkräfte bekommen deshalb kurzzeitig Kreislaufprobleme, sie werden vorsorglich von Sanitätern untersucht. Der Brand in einem denkmalgeschützten Haus in der Augsburger Innenstadt löst am frühen Freitagabend einen Großeinsatz aus. Stundenlang, bis in die Nacht hinein, kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Drei Bewohner werden leicht verletzt. Wie groß der Schaden an dem mehrere hundert Jahre alten Gebäude ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Und es geht jetzt um die Frage, was den Brand ausgelöst hat.

