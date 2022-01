Augsburg

Brutaler Überfall in Bergheim: Täter sollen auf Ehepaar eingetreten haben

Bei der Soko "Bergheim" sind 25 Beamtinnen und Beamten an den Ermittlungen beteiligt. Wer steckt hinter dem brutalen Überfall auf das Ehepaar im Augsburger Stadtteil?

Plus Nach der Gewalttat an einem Ehepaar im Augsburger Stadtteil Bergheim ermittelt die Soko auf Hochtouren. So brutal sind die Täter beim Überfall vorgegangen.

Von Ina Marks

Ob die Polizei nach einem Verbrechen eine Sonderkommission bildet, hängt immer von dem jeweiligen Einzelfall ab. Im Falle der Gewalttat im Augsburger Stadtteil Bergheim hatte sich die Kripo Augsburg sofort dafür entschieden. Die Soko "Bergheim" besteht aus 25 Beamtinnen und Beamten. Man wolle damit zu einem schnellstmöglichen Ermittlungserfolg kommen", betont Polizeisprecher Markus Trieb. Denn die Täter müssen äußert brutal gegen das betagte Ehepaar vorgegangen sein.

