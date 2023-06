Augsburg

Bürger: Kniehohes Gras auf Augsburger Friedhöfen ist gefährlich

Augsburger Friedhöfe Kritik: Kniehohes Gras rund um Gräber auf Augsburger Friedhöfen, Grabbesucherin Silvia Schöbel am Eingang des Nordfriedhofs.

Plus Rund um Gräber wurde teils wochenlang nicht gemäht. Friedhofsbesucher in Augsburg sorgen sich vor Zecken und Unfällen. Das Grünamt bittet um Entschuldigung.

Silvia Schöbel aus Neusäß findet die Zustände am Augsburger Nordfriedhof schlimm. Ihre 90-jährige Mutter Maria sei entsetzt, sagt sie. Andere Leute würden derzeit "wüst schimpfend" ihr Grab richten. Was Besucherinnen und Besucher wochenlang nervte, war ungemähtes Gras, das teils bis in Kniehöhe rund um Grabstellen wucherte. "Für Leute mit Rollator, Krücken oder mit Schubkarren war es extrem schwer durchzukommen", erzählt Schöbel. Sie ist nicht die einzige, die sich ärgert. Ähnliche Beschwerden gibt es über weitere städtische Friedhöfe.

Die 54-Jährige pflegt das Grab auf dem Nordfriedhof, in dem Vater und Schwester ihre letzte Ruhestätte haben, seit Jahrzehnten. Mit dem Zustand des Friedhofs ist sie alles andere als zufrieden. "Es kommt viel zusammen", sagt sie. Abfallcontainer seien oft so voll, dass sie überquellen und Reste heraus auf ihr Familiengrab fallen. Hecken wucherten. Zuletzt sei das Gras wohl wegen des vielen Regens stark gewachsen und wochenlang teils so hoch gewesen, dass ein Durchkommen für Ältere oder Gehbehinderte sehr schwierig gewesen sei. Schöbel sagt, viele Besucher hätten sich bei der Friedhofsverwaltung beschwert. Dort sei auf Personalmangel verwiesen worden.

