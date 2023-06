Personalmangel bei der Stadt: Volle Gebühren, schlechter Service

Plus Bürgerinnen und Bürger dürfen eine funktionierende Verwaltung erwarten. Doch es häufen sich die Ärgernisse, die üblichen Ausreden der Stadt kann man nicht mehr hören.

Jetzt also auch noch verwahrloste Friedhöfe. Die Liste, wo es bei städtischen Dienstleistungen hapert, scheint immer länger zu werden. Man fragt sich, wie lange es in Augsburg so weitergehen soll.

Bürgerinnen und Gebührenzahlende werden von der Stadt pünktlich zur Kasse gebeten, und das nicht zu knapp. Auf der anderen Seite klaffen bei alltäglichen städtischen Serviceleistungen immer öfter ärgerliche Lücken. Zuletzt mussten sich nach wenigen Tagen Streik bei der Müllabfuhr Anwohner monatelang mit stinkenden Abfallhäufen vor ihrer Haustür herumärgern. Nun hatten Friedhofsnutzer wochenlang Mühe, sich mit Rollator oder Schubkarren durch hohes Gras zu den Gräbern ihrer Angehörigen vorzukämpfen.

