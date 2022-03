Bürgervereinigung protestiert mit Plakataktion gegen Leerstände in Augsburg

"Augsburg in Bürgerhand" bringt an einigen bekannten Problem-Gebäuden Transparente an. Gefordert wird ein entschiedeneres Vorgehen der Stadt gegen Spekulation.

Die Bürgervereinigung " Augsburg in Bürgerhand" hat mit mehreren am Wochenende an leerstehenden Gebäuden angebrachten Plakaten gegen Wohnungsleerstand in Augsburg protestiert. Transparente wurden unter anderem am "Geisterhaus" am Leonhardsberg, am "Hohen Meer" in der Frauentorstraße sowie an der ehemaligen Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße aufgehängt. Die Ursachen für die Leerstände sind unterschiedlich, in der Summe wendet sich "AiB" aber gegen Spekulation mit Wohnraum. Man wolle Leerstände sichtbar machen, nachdem die Stadt das Problem herunterspiele und bisher auch keine einfache Möglichkeiten für Bürger und Bürgerinnen eingerichtet habe, Leerstände zu melden.

"Augsburg in Bürgerhand" fordert mehr Ausgaben für sozialen Wohnungsbau

Die Mietpreisexplosion sei für viele Menschen längst zum Problem geworden, so der wohnungspolitische Sprecher von "AiB", Marco Possi. "Weiterhin werden marktbasierte Lösungen angepriesen, welche das Grundrecht auf Wohnen sicherstellen sollen. Das Dogma der marktbasierten Lösungen ist jedoch längst krachend gescheitert", so Possi. Nötig seien mehr Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau und Möglichkeiten für die Stadt, Spekulation mit Boden zu verhindern. Stadtrat Bruno Marcon sagte, auch unter der schwarz-grünen Regierung gehe weiterhin zu wenig voran. Die Stadt vergebe kaum Grundstücke im Erbbaurecht. Zudem mahnte Marcon die Einführung einer Erhaltungssatzung an, die im Koalitionsvertrag als Möglichkeit angesprochen wird. Sie soll etwa "Luxussanierungen" erschweren und Mieter und Mieterinnen besser schützen. Marcon betonte, das Instrument sei überfällig, um Spekulation und Gentrifizierung zu verhindern.