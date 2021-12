Augsburg

vor 46 Min.

Für die Augsburger Hindenburgkaserne findet sich noch immer kein Käufer

Plus Was wird aus der Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße? Die Stadt führt Gespräche mit einem Interessenten mit offenem Ausgang. Bisher will niemand die Kaserne kaufen.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg führt aktuell Gespräche mit einem möglichen Interessenten für die ehemalige Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße. Laut Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) sei aber noch nichts spruchreif. Der neue Betreiber müsste in dem Gebäude, das dem Freistaat gehört, kommunale Aufgaben wie sozialen Wohnungsbau oder eine Kita umsetzen, um zum Zuge kommen zu können. Die Suche nach einem Bauherren läuft seit dem Sommer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen