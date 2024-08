Bürokomplex Aurum lässt die Hüllen fallen

Der Bürokomplex Aurum direkt neben dem Stellwerk des Hauptbahnhofs nimmt jetzt seine endgültige Gestalt an: Die Bauarbeiter haben auf der der Innenstadt zugewandten Seite des Gebäudes inzwischen das Gerüst entfernt, sodass die goldfarbene namensgebende Fassade (lat. aurum; Gold) mit den hochgezogenen Ecken sichtbar wird. Mit dem stadtbildprägenden Gebäude des renommierten dänischen Architekturbüros Henning Larsen ist die Bebauung der ehemaligen Ladehöfe neben dem Hauptbahnhof fast abgeschlossen. Was noch fehlt, ist ein Regionalbusterminal, das die Stadt Augsburg auf der Fläche hinter dem Bahnhofsparkhaus errichten muss. In den Aurum-Komplex wird unter anderem der Immobilienkonzern Patrizia einziehen. Auch eine Brotmanufaktur, ein asiatisches Restaurant und eine Dachbar sind geplant. (skro)

Bürokomplex Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauptbahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stellwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis