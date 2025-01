Bundestagswahl: Am Wochenende legen die Parteien mit dem Plakatieren los

Ab dem kommenden Wochenende können die Parteien in Augsburg mit dem Plakatieren loslegen. Dann sind es noch sechs Wochen bis zur Bundestagswahl, der Zeitraum entspricht der maximalen Aufstelldauer in Augsburg. Der Versand der Wahlbenachrichtigungen ist laut Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) für die vierte Kalenderwoche vorgesehen. Wie viele Parteien in Augsburg auf dem Stimmzettel stehen werden, könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Pintsch. Dasselbe gelte für die Direktkandidaten. Der Druck der Stimmzettel könne erst nach der Entscheidung des Beschwerdeausschusses am 30. Januar freigegeben werden. (klijo)

