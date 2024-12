Corona-Impfabrechnung: Erben übernimmt politische Verantwortung

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hat angesichts der Unklarheiten um die Abrechnung im Corona-Impfzentrum seine politische Verantwortung eingeräumt. „Es war ein Fehler, in der Pandemie keine ordentliche Aktenlage herzustellen. Das ist nicht gut gelaufen“, so Erben am Montag im Umweltausschuss des Stadtrats. Wie berichtet, hatte das Unternehmen Bäuerle, das von der Stadt beauftragt war, bisher keine ausreichenden Nachweise etwa zum Personaleinsatz erbracht. Geld seitens der Stadt ist trotzdem geflossen. Erben kündigte zudem an, dass voraussichtlich Ende der Woche der Bericht einer von der Stadt beauftragten Anwaltskanzlei vorliegen werde. Im Detail könne er ihn noch nicht vorstellen, es gebe aber eine Grundtendenz.

