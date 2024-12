Fehlende Nachweise fürs Impfzentrum: Stadt droht Millionen-Nachzahlung

Am 31. Dezember 2022 endete ein bedeutendes Kapitel im Augsburger Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Impfzentrum auf dem Fujitsu-Gelände schloss. Gut 360.000 Impfungen waren dort in zwei Jahren an Menschen aus der ganzen Region verabreicht worden, und dies meist zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) formulierte im März 2023 ein Dankesschreiben an die Betreiberfirma Bäuerle. Darin sprach sie von einer „logistischen und organisatorischen Meisterleistung“. Doch inzwischen hat sich das Bild getrübt. Fehlende Leistungsnachweise und dennoch erfolgte Millionenzahlungen werfen drängende Fragen auf.

