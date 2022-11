Augsburg

19:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Augsburg so niedrig wie seit über einem Jahr nicht mehr

Plus Die Infektionszahlen sind trotz kalter Jahreszeit auf ein tiefes Niveau gefallen. Abwasserdaten legen nahe, dass es tatsächlich ruhig ist. Dabei wird es aber kaum bleiben.

Die Corona-Inzidenz in Augsburg hat mit 68,1 (Stand Freitag) einen so niedrigen Wert erreicht wie zuletzt im August 2021. Der Wert liegt auch deutlich unter den Wellentälern im frühen Sommer und frühen Herbst - und ist damit so niedrig wie noch nie in diesem Jahr. Im städtischen Gesundheitsreferat geht man zwar davon aus, dass der Inzidenzwert aktuell das Geschehen nur noch unzureichend abbildet, gleichwohl gebe es für den Moment aber tatsächlich eine Beruhigung bei Corona.

