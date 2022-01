Augsburg

12:00 Uhr

Wie Impfgegner an der Uni Augsburg gegen die 2G-Regel mobilisieren

Mit Kreidebotschaften verbreiten Impfgegner an der Universität Augsburg ihre Haltung.

Plus Grablichter, Kreideschriften und Aufkleber - Impfgegner protestieren an der Uni gegen 2G. Dabei bedient man sich bei Verschwörungstheorien. Wie groß ist die Gruppe?

Von Leonhard Pitz

Der Protest gegen die 2G-Regel an der Uni wird in Augsburg immer deutlicher sichtbar. Seit Ende November dürfen Ungeimpfte nicht mehr in Hörsaal, Mensa oder Bibliothek. Seit dieser Zeit tauchen auch vermehrt Botschaften auf dem Campus auf. Dahinter steckt eine deutschlandweite Initiative. Noch ist deren Augsburger Ortsgruppe eher klein - doch es gibt Verbindungen zur Querdenken-Bewegung.

