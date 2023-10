CSU macht auch im Bezirkstag das Rennen

Bezirkstagspräsident Martin Sailer holt im Augsburger Westen 34,3 Prozent der Stimmen. Einige Personalien sind im Bezirkstag noch unklar.

In den Augsburger Stimmkreisen haben auch bei der Bezirkstagswahl die Direktkandidaten der CSU das Rennen gemacht. Im Westen kam Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer (CSU) auf 34,3 Prozent der Erststimmen. Erwin Gerblinger (CSU) kam im Osten auf 29,5 Prozent. Damit sind die beiden mit Sicherheit im Schwabenparlament. Auch Sailers Wiederwahl zum Bezirkstagspräsidenten dürfte so gut wie sicher sein.

Bezirkstagswahl in Augsburg: Ähnliche Trends wie bei Landtagswahl

Bei der Bezirkstagswahl gab es ähnliche Trends wie bei der Landtagswahl - ein fast ähnliches Ergebnis für die CSU wie 2018, ein Rückgang für die Grünen, Zugewinne für die AfD, Stagnation bei der SPD und ein leichtes Plus für Freie Wähler. Bei den Erststimmen folgten im Osten auf Gerblinger Melanie Hippke (Grüne, 20 Prozent), Gabrielle Mailbeck (AfD, 15,4 Prozent), Volkmar Thumser (SPD, 10,3 Prozent) Hans Wengenmeir (Freie Wähler, 9,5 Prozent) und Frederik Hintermayr (Linke), der mit 4,6 Prozent einen Achtungserfolg erzielte. Im Westen errang Klaus Kneißl (Grüne) 17,2 Prozent, gefolgt von Markus Striedl (AfD, 15,6 Prozent), Julian Enders (SPD, 10,1 Prozent) und Susanne Rößner (Freie Wähler, 10 Prozent).

Wer aus Augsburg in den Bezirkstag einzieht, ist noch unklar, weil - wie bei der Landtagswahl - die persönlichen Ergebnisse jedes Kandidaten aus Erst- und Zweitstimme aus ganz Schwaben ausgewertet werden müssen. Vermutlich wird es erst am Mittwoch ein Ergebnis geben. Der Bezirk Schwaben hat vor allem soziale Aufgaben (z. B. die Bezirkskrankenhäuser) und widmet sich dem Thema Kultur (z. B. gehört ihm zusammen mit der Stadt das Gögginger Kurhaus). Die Hauptverwaltung und der Sitz des Bezirkstags liegen am Hafnerberg in der Innenstadt. Der Bezirk Schwaben ist nicht zu verwechseln mit der Regierung von Schwaben, die eine staatliche Verwaltungsbehörde ist.